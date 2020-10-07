ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق «كافيه» بالمعادي (صور)
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:13 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب في كافيه جديد قبل الافتتاح؛ لفحص أسباب الحريق، وإعداد تقرير حول الواقعة.
كان غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل في كافيه قبل الافتتاح بمنطقة المعادي.
انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتم السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات الكافيه بالكامل.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.
كان غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل في كافيه قبل الافتتاح بمنطقة المعادي.
انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتم السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات الكافيه بالكامل.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.