ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق «كافيه» بالمعادي (صور)

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب في كافيه جديد قبل الافتتاح؛ لفحص أسباب الحريق، وإعداد تقرير حول الواقعة.كان غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل في كافيه قبل الافتتاح بمنطقة المعادي.انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتم السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات الكافيه بالكامل.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.