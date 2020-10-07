السيطرة على حريق في « كافيه» بالمعادي

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، فى السيطرة على حريق داخل "كافيه" في منطقة المعادى، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.و كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل كافيه في المعادي، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.