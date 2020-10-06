«أوكا» يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «اتدلع» من ألبوم 1991

قال مطرب المهرجانات أوكا إنه سيطلق أغنيته الجديدة «اتدلع» من ألبوم 1991 التي صورها بنظام الفيديو كليب يوم الخميس المقبل في الساعة السادسة مساءا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.أغنية «اتدلع ١٩٩١» كلمات وتوزيع «أوكا» ألحان «بينووو» وتدور فكرة الاغنية في إطار عام ١٩٩١، تحت إشراف النجمة مي كساب، ومدير تصوير الإيطالي فيدريكو كورنو، وإخراج يحيي علاء.