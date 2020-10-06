محكمة العباسية تبدأ تلقى طلبات التنازل عن الترشح للانتخابات

تستعد محكمة العباسية، برئاسة المستشار محسن دردير، لاستقبال المتنازلين عن الترشح لانتخابات النواب، اعتبارًًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 48 ساعة.وتضمنت الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب لمحكمة العباسية، 272 مرشحًا، وذلك عقب استبعاد 28 مرشحًا وإعادة مرشح للقائمة النهائية، وتوزع المرشحون كالتالي: الدائرة الأولي قسم شرطه الساحل 22 مرشحًا، والدائرة الثانية تابعة لقسم روض الفرج 10 مرشحين، الدائرة الثالثة قسم الزاوية الحمراء 15 مرشحًا.والدائرة الرابعة التابعة لدائرة قسم الزيتون تلقت 14 مرشحًا، والدائرة الخامسة قسم حدائق القبة 13 مرشحًا، والدائرة السادسة قسم مدينة نصر 54 مرشحًا، والدائرة السابعة قسم التجمع 43 مرشحًا، والدائرة الثامنة قسم أول السلام 17 مرشحًا، والدائرة التاسعة قسم عين شمس 30 مرشحًا، والدائرة العاشرة قسم المطرية 27 مرشحًا، والدائرة الحادية عشرة قسم المرج 27 مرشحًا.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الماضي ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الماضي.