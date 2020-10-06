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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الحرب على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:38 م
أحمد حلمي الشريف
أحمد حلمي الشريف
عائشة حسن
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تقدم أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.

وأضاف أن انتصار السادس من أكتوبر أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشًا قويًا باسلا وهو الدرع والسيف لحماية الدولة وشعبها العظيم الذى يقف كله صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

وقال "الشريف" فى بيان اصدره اليوم، إن التاريخ سطر بحروف من نور فى سجلاته النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ العسكرية العالمية التى حققها صقور وبواسل وابطال قواتنا المسلحة المصرية فى هذا الانتصار الكبير والتاريخي.

وأكد أن انتصار أكتوبر سيظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر استلهام خلال مسيرة العطاء ومثلًا حيًا للتضحية والفداء من رجال وأبطال قواتنا المسلحة من أجل رفعة الوطن.

وتابع: أبطال القوات المسلحة لايزالون يقومون بأنبل وأشرف معركة ضد ظاهرة الإرهاب الاسود ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد، وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

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