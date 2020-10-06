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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إطلالة مختلفة لمي عمر في «لؤلؤ» (صور)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
النجمة مي عمر
النجمة مي عمر
محمد قدري
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أفرجت النجمة مي عمر عن الإطلالة التي ستظهر بها في بطولتها الدرامية المطلقة الأولى من خلال مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه خلال ديسمبر القادم.

ونشرت مي صورًا من كواليس المسلسل ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مختلفة من داخل أحد الاستوديوهات وهي تغني وعلقت عليها وكتبت "لؤلؤ مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير، الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجأت، انتظروا لؤلؤ".

وعلى صعيد آخر تواصل مي تصوير مسلسلها الجديد الذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، من أجل عرضه خلال الموسم الشتوى الجديد، بمشاركة أحمد زاهر ونجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين.

واتفقت «مى» مع طاقم العمل على تكثيف تصوير المشاهد، من أجل الانتهاء منه فى أقرب وقت، حتى تتمكن من الانضمام إلى مسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.
النجمة مي عمر
النجمة مي عمر

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