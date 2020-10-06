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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنباء حول احتمالية إصابة رئيس البرلمان الإيراني بكورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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آثار الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، موجة من الجدل والتساؤلات حول قراره بإلغاء اجتماعه برؤساء السلطات الثلاثة في البلاد.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، أن الإلغاء أتى بعد أنباء عن احتمال إصابة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة، أن سبب إلغاء الاجتماع هو زيارة رئيس مجلس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لمرضى كورونا واحتمال نقل العدوى إلى روحاني.

فقد زار رئيس البرلمان مستشفى "الخميني" في طهران، بعد ظهر الإثنين، بما فيها جناح العناية المركزة لمرضى (كوفيد-19) وتحدث إلى المرضى، وفقا للوكالة.

وكان من المقرر عقد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، صباح اليوم بضيافة قاليباف في مبنى البرلمان، لكن روحاني أمر بإلغائه.

يذكر أن العديد من مسؤولي النظام الإيراني توفوا بعد إصابتهم بالفيروس، بينهم موظفون في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، وضباط في الحرس الثوري ونواب في البرلمان.

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