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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار بشكل فوري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أرمينيا وأذربيجان، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، مع استمرار المواجهات الأعنف بين الطرفين أرمينيا وأذربيجان، لليوم العاشر على التوالي.

وذكر في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن وزراء خارجية مجموعة مينسك، نددوا بالعنف المتصاعد داخل وخارج هذا الإقليم، (وهو جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي لكن يسكنه ويحكمه منحدرون من أصل أرميني)، كما دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وكان وزراء خارجية فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الأعضاء في مجموعة مينسك، أكدوا في بيان مساء أمس الإثنين، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت مدنية والطابع غير المتكافئ لهذه الهجمات يشكلان تهديدا غير مقبول لاستقرار المنطقة.

وندد كل من جان إيف لودريان وبومبيو وسيرجي لافروف "بأكبر قدر من الحزم بالتصاعد غير المسبوق والخطير للعنف داخل وخارج منطقة النزاع في كاراباخ"، كما جددوا دعوتهم إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مطالبين باكو ويريفان بأن تتعهدا من الآن باستئناف عملية التسوية بالاستناد إلى المبادئ الأساسية القابلة للتطبيق والنصوص الدولية الملائمة والتي يعرفها الطرفان تمام المعرفة.

بدوره، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إلى وقف فوري للمعارك، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين شدد مجددا على ضرورة وقف العمليات القتالية فورا".

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