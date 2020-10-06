احتمال إصابة الرئيس الإيرانى حسن روحانى بفيروس كورونا

أفادت وكالة فارس، اليوم الثلاثاء، عن احتمال إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا المستجد.وأضافت وكالة فارس، أن الرئيس الإيراني روحاني يلغي اجتماعا مقررًا غدًا واحتمال إصابته بكورونا، بحسب مانقلته "فضائية الحدث".وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى، أمس الإثنين، ارتفاعًا قياسيًا فى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت إيران 3902 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالى الإصابات فى إيران 475674 إصابة مؤكدة.