محمد عباس يعلن انفصاله عن«بلاك آند وايت» ويتعاقد مع «آر اتش برودكشن»

أعلن الفنان محمد عباس، في بيان رسمي له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انفصاله عن شركة بلاك آند وايت، والمنتج ياسر سليم.وشارك «عباس» محبيه خطواته الفنية المقبلة، وكشف عن تعاقده مع شركة «آر اتش برودكشن» لصاحبها المنتج ورجل الأعمال رمضان حسني.وجاء في البيان مايلي: «تم فسخ التعاقد مع شركة بلاك آند وايت، والمنتج المحترم ياسر سليم، وتم التعاقد مع شركة آر اتش برودكشن مع رجل الأعمال والمنتج رمضان حسني، وتكملة المشوار بشكل أفضل الفترة القادمة إن شاء الله».يذكر أن محمد عباس مازال يحصد ثمار نجاحات ألبوم «شايفه أحلى»، والذي حقق من خلاله نجاحات كبيرة عبر المنصات الإلكترونية واليوتيوب.