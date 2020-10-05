مناقشة «الحياة اليومية للراهبات» برسالة ماجستير بجامعة بنى سويف

ناقشت كلية الآداب بجامعة بنى سويف، أمس، رسالة ماجستير تحمل عنوان "الحياة اليومية في أديرة الراهبات.. بحث ميداني في علم الاجتماع الديني"، للباحثة ماريا القمص متياس نصيف.وجاءت الرسالة تحت إشراف وبمناقشة دكتور مصطفى خلف عبد الجواد، أستاذ علم الاجتماع والدراسات السكانية بكلية الآداب جامعة بني سويف، والدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القطبية، والدكتور حوتة حسين سعد أستاذ علم الاجتماع المساعد ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.