غدًا.. مصطفى رزق يُحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

يُحيي الفنان مصطفى رزق، مساء غدٍ الثلاثاء حفلًا غنائيًا، في الثامنة مساء على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.ويقدم مصطفى رزق مجموعة من الأغاني أبرزها: رزق، أمانة أمانة، مبسوط كتير، لما قالتلي، مداح القمر، اطلعي من سكاتك، وأنا مروح، ومجنون بجد.يشار إلى أن مصطفى رزق مواليد أسوان 4 سبتمبر 1962 وقد امتزجت داخله أشكال الموسيقى الجنوبية والمعاصرة، تعلم العزف على العود ثم بدأ في تلحين أغانيه الخاصة، وفي تلك الفترة قدم تجربته الموسيقية المرتبطة بالتراث الجنوبي، وأنشأ فرقة "الونسة" ليقدّم أغانيه من خلالها.