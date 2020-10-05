أبطال العملية «إيلات» و«الحفار» في ضيافة «حلوة يا دنيا»

حل القبطان عمر عزالدين، والقبطان نبيل عبدالوهاب، أبطال العملية "إيلات"، ومعهما القبطان محمود سعد أحد أبطال عملية الحفار أبيدجان، ضيوفا على برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة "تن"، في حلقة اليوم الاثنين التي تناولت قصص هؤلاء الأبطال بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.وفي بداية الحلقة أدت الفنانة مادلين طبر، التحية العسكرية لأبطال وشهداء حرب أكتوبر 1973، بعدما ظهرت مرتدية "البارية"، كما بكت مادلين على الهواء خلال عزف النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي"، بحضور هؤلاء الأبطال.وفي سياق متصل استقبلت مادلين مكالمة هاتفية أثناء الحلقة من الفنان محمد عبدالجواد الذي قام بتجسيد شخصية القبطان عمر عزالدين في فيلم "الطريق إلى إيلات" والذي شاركت في بطولته، والذي وثق مرحلة هامة من مراحل حرب الاستنزاف المصرية والتي توجت بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 1973.يذكر أن الفنانة مادلين طبر، تقدم برنامج "حلوة يا دنيا" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، على فضائية "TeN".