البيت الأبيض: متفائلون بمغادرة ترامب المستشفى اليوم

قال مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واصلت التحسن الليلة الماضية، وإن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم.وأضاف كبير موظفي البيت الأبيض «ميدوز»، وفقا لقناة «فوكس نيوز»، أنه تحدث مع ترامب، صباح اليوم، وأن الرئيس سيجتمع لاحقا مع فريقه الطبي لتقييم حالته.وألقى الرئيس الأمريكي التحية على أنصاره خارج المستشفى الذي يعالج فيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مساء الأحد، بعدما غادره لفترة وجيزة في جولة داخل مركبة، وقال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج، وكان قد نشر قبيل الجولة تسجيل فيديو على "تويتر"، قال فيه: "سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا"، مشيرا إلى أنه "تعلّم الكثير عن كوفيد- 19" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.وبعد ليلتين في المستشفى، قال أطباء الرئيس الأمريكي، الأحد، إن ترامب قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إذا استمرت حالته في التحسن، لكن طبيبه الشخصي ترك أسئلة عدة بلا إجابة بما فيها المضاعفات المحتملة.