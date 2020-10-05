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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة أبومصعب فى الهجوم على فندق بالغردقة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:43 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبوالخير القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون والمعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق بالغردقة" لـ7 أكتوبر.

وأنكر المتهم محمد مجدي أبوالخير إبراهيم وكنيته "أبومصعب"، قيامه بقتل سائحين أو التخابر لصالح جهات أجنبية.

وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، محمد مجدي أبوالخير إبراهيم وكنيته "أبومصعب"، لأنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 8 يناير 2016 بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر وخارج مصر، تخابر مع من يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد "داعش" والقيام بأعمال إرهابية.

واتفق مع آخر متوفى على قتل سائحين، وقد وقعت الجريمة بأن ارتكبوا عملية استهدفت 3 سائحين أجانب بالغردقة، وشرع وآخر متوفى في قتل "ألفونس سامي" وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار.

وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتل السائحين الأجانب وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء وحزامين ناسفين، ومسدس لبث الرعب والإرهاب، وتنفيذًا لذلك توجه لأحد الفنادق السياحية وما أن دلف إليهم حتى أحدث ما بهم من إصابات قاصدًا قتلهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

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