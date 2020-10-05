رئيسة المفوضية الأوروبية تخضع للحجر الصحى

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أنها عزلت نفسها بعد أن خالطت شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.وقالت دير لاين، فى تغريدة لها على "تويتر"، إنها شاركت في اجتماع الثلاثاء الماضي، حضره شخص ثبتت إصابته بالفيروس، أمس الأحد.وأضافت فون دير لاين أنها خضعت لاختبار، وظهرت نتيجتها سلبية الخميس الماضي، وستخضع لاختبار آخر في وقت لاحق من اليوم الإثنين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".وأشارت فون دير لاين إلى أنها ستخضع للحجر الصحي حتى صباح غد الثلاثاء، وفقا لفضائية «سكاى نيوز عربية».ومع ذلك، فإن عزلتها ستبقيها قريبة من العمل، حيث لديها مسكن صغير بجوار مكتبها في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل.