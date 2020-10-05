جاويش أوغلو: «الناتو» أعد مبادرة لمفاوضات بين أنقرة واليونان

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الإثنين، إن حلف الناتو أعد مبادرة لإطلاق مفاوضات بين اليونان وتركيا للحؤول دون وقوع اشتباكات.وأضاف وزير الخارجية التركي، أن أنقرة تتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، وفقًا لفضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وطالب وزير الخارجية التركي الدول في حلف الناتو التوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني، وقوات سوريا الديمقراطية.