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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جاويش أوغلو: «الناتو» أعد مبادرة لمفاوضات بين أنقرة واليونان

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:58 م
جاويش أوغلو
جاويش أوغلو
مروة عنبر
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قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الإثنين، إن حلف الناتو أعد مبادرة لإطلاق مفاوضات بين اليونان وتركيا للحؤول دون وقوع اشتباكات.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن أنقرة تتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، وفقًا لفضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وطالب وزير الخارجية التركي الدول في حلف الناتو التوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني، وقوات سوريا الديمقراطية.

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