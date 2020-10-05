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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

اكتشاف آثار عمرها 1400 سنة شمال غربي الصين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:49 ص
جريدة الدستور
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اكتشف علماء آثار صينيون آثارا محفوظة بعناية لمبنى مدرج مرتفع يعود إلى عصر أسرة تانج (618- 907 م) في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وقال "شينج فو لاي"، المسئول في معهد علوم الآثار بالمقاطعة، في تصريح اليوم الإثنين، إن الأثر المكتشف يطلق عليه "جناح تشاويوان"، ويمثل مجموعة من قطع المباني التي تعود إلى قصر هواتشينج القديم، وهو أحد أهم قصور الإمبراطورية في جبل ليشان في (شيآن) عاصمة مقاطعة شنشي.

وأضاف لاي، أن الاكتشاف الأثري أكد أن هذا هو المبنى المدرج الوحيد الذي اكتشف حتى الآن من عصر أسرة تانج ،وأنه بني وفقا لأفضل تقنيات بناء ذلك العصر.

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