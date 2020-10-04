«خريطة الأفلام».. «نايل سينما» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

قال أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، إن قناة نايل سينما تعرض يوم الثلاثاء، عدة أفلام احتفالًا بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، بإشراف سيد فؤاد الجناري رئيس القناة.وأوضح البهنسي أن الأفلام المقرر عرضها هي كالآتي:١٠ صباحًا فيلم بئر الخيانة، بطولة نورالشريف، عزت العلايلى، هدى رمزى، دلال عبدالعزيز١٢:٤٠ م الرصاصة لا تزال في جيبي، بطولة محمود ياسين، حسين فهمى، يوسف شعبان، صلاح السعدنى، نجوى إبراهيم، ويذاع الفيلم بدون فواصل حيث يذاع مشهد العبور الساعة الثانية ظهرًا تمامًا.٤:٣٠ م أيام السادات، بطولة أحمد زكى، ميرفت أمين، منى زكى، أحمد السقا، أحمد فؤاد سليم٧:٣٠ م أبناء الصمت، بطولة أحمد زكى، نورالشريف، محمد صبحى، محمود مرسى، ميرفت أمين١١:٣٠ م العمر لحظة، بطولة ماجدة، أحمد مظهر، ناهد شريف، نبيلة عبيدكما تعرض قناة نايل سينما أيضًا سلسلة أفلام تسجيلية عن انتصارات أكتوبر في السينما المصرية من إنتاح قناة نايل سينما إخراج مصطفي إدريس إعداد د. أمل الجمل، قراءة تعليق نشوي محمد علي، تنسيق تقارير محمد محمدين، مشرف إعداد وتنفيذ أحمد محمود، منسق عام القناة سماح مصطفي.