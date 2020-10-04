رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أذربيجان يرفض الانسحاب من قرة باغ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:33 م
رئيس أذربيجان إلهام
رئيس أذربيجان إلهام علييف
محمد عمر
طباعة
قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، الأحد، إنه لن يوقف العملية العسكرية في إقليم ناغورني قرة باغ ما لم تسحب أرمينيا قواتها من كافة الأراضي الآذرية على حد قوله.

وقال رئيس أذربيجان في تصريحات مساء اليوم، إنه على أرمينيا أن تضع جدولا زمنيا للانسحاب من إقليم ناغورني قرة باغ وبعدها سيوقف القتال، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وأضاف رئيس أذربيجان: «أرمينيا وبعض الزعماء الأوروبيين يتحملون مسؤولية الوضع الحالي بإقليم ناغورني قره باغ».

واعتبر «علييف» أن إقليم ناغورني قرة باغ أرض أذربيجانية وسيستردونها بأي ثمن.

وتستمر الاشتباكات بين الجانبين منذ أيام وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، فيما أرسلت تركيا مرتزقة إلى أذربيجان لدعمها في مواجهة أرمينيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«اختراق كبير».. الباز يفضح العالم السرى لإعلام الجماعة الإرهابية

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

الصور

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

فتح باب تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم بدمياط

image description

فصول جديدة وزيادة كثافات لاستيعاب أطفال «KG1» بأسيوط

image description

تخفيض درجات القبول بالثانوي الفنى بدمياط

image description

«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

الأكثر قراءة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

«اختراق كبير».. الباز يفضح العالم السرى لإعلام الجماعة الإرهابية

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

دار الأوبرا الملكية بلندن تبيع لوحة هوكني لتتجاوز أزمة كورونا

كل ما تريد معرفته عن نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين 2020

كورونا يُنهي حياة مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسكندرية 2020

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالى المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

«سينما مصر» على مسرح ساحة الهناجر بداية من الغد