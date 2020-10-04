رئيس أذربيجان يرفض الانسحاب من قرة باغ

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، الأحد، إنه لن يوقف العملية العسكرية في إقليم ناغورني قرة باغ ما لم تسحب أرمينيا قواتها من كافة الأراضي الآذرية على حد قوله.وقال رئيس أذربيجان في تصريحات مساء اليوم، إنه على أرمينيا أن تضع جدولا زمنيا للانسحاب من إقليم ناغورني قرة باغ وبعدها سيوقف القتال، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".وأضاف رئيس أذربيجان: «أرمينيا وبعض الزعماء الأوروبيين يتحملون مسؤولية الوضع الحالي بإقليم ناغورني قره باغ».واعتبر «علييف» أن إقليم ناغورني قرة باغ أرض أذربيجانية وسيستردونها بأي ثمن.وتستمر الاشتباكات بين الجانبين منذ أيام وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، فيما أرسلت تركيا مرتزقة إلى أذربيجان لدعمها في مواجهة أرمينيا.