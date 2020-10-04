500 قاضٍ يؤدون اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى

قام 500 قاضٍ من القضاة الجدد بحلف اليمين، اليوم الأحد، بالقاعة الكبرى بدار القضاء العالي أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة.تمنى "شوضة" لهم التوفيق مطالبًا بإرساء قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.