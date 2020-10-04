رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضربات جديدة.. معارك أرمينيا وأذربيجان تشتعل لليوم السابع على التوالي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
معارك أرمينيا وأذربيجان
معارك أرمينيا وأذربيجان
منار أحمد
طباعة
شهدت المعارك بين أرمينيا وأذربيجان ضربات جديدة أعقبتها انفجارات اليوم الأحد، في ستيباناكرت كبرى مدن ناجورني كاراباخ، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

ودوت صفارات الإنذار قرابة صباح اليوم في المدينة، قبل أن يسمع دوي سلسلة من الانفجارات، وأشارت السلطات الأذربيجانية، من جانبها، إلى أنها اتخذت "إجراءات انتقامية"، بعد إطلاق القوات الأرمينية قذائف انطلاقا من ستيباناكرت.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من تأكيد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن أرمينيا أمام "أكبر اللحظات المصيرية في تاريخها على الأرجح"، في إشارة إلى المعارك في ناجورني كاراباخ.

وقال باشينيان في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون: "مواطني الأعزاء، أخوتي أخواتي، نواجه أكبر اللحظات المصيرية في تاريخنا على الأرجح"، في وقت تجري معارك عنيفة لليوم السابع على التوالي في الإقليم.

وأعلنت أرمينيا، السبت، مقتل 51 مسلحا أرمينيا من قوات ناجورني كاراباخ خلال المعارك مع القوات الأذربيجانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

الباز يكشف تفاصيل تزوير الإخوان حساب طارق جميل على «تويتر»

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

طاقم الفضائية الدولية يستخدم الأكياس البلاستيكية للعثور على تسرب الهواء

نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3- 1 بالدورى الإنجليزى

جريميو يتعادل مع إنترناسيونال فى مباراة قمة بالدورى البرازيلى

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 4-10-2020

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة تستعرض «بطولات أكتوبر» بالهناجر.. غدًا

احتفالية كبرى بمولد أحمد عبدالمعطى حجازى في بيت الشعر

الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والباليه»

غدا.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر