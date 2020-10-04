ضربات جديدة.. معارك أرمينيا وأذربيجان تشتعل لليوم السابع على التوالي

شهدت المعارك بين أرمينيا وأذربيجان ضربات جديدة أعقبتها انفجارات اليوم الأحد، في ستيباناكرت كبرى مدن ناجورني كاراباخ، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.ودوت صفارات الإنذار قرابة صباح اليوم في المدينة، قبل أن يسمع دوي سلسلة من الانفجارات، وأشارت السلطات الأذربيجانية، من جانبها، إلى أنها اتخذت "إجراءات انتقامية"، بعد إطلاق القوات الأرمينية قذائف انطلاقا من ستيباناكرت.ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من تأكيد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن أرمينيا أمام "أكبر اللحظات المصيرية في تاريخها على الأرجح"، في إشارة إلى المعارك في ناجورني كاراباخ.وقال باشينيان في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون: "مواطني الأعزاء، أخوتي أخواتي، نواجه أكبر اللحظات المصيرية في تاريخنا على الأرجح"، في وقت تجري معارك عنيفة لليوم السابع على التوالي في الإقليم.وأعلنت أرمينيا، السبت، مقتل 51 مسلحا أرمينيا من قوات ناجورني كاراباخ خلال المعارك مع القوات الأذربيجانية.