بومبيو يختصر جولة آسيوية بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى اليابان في وقت لاحق اليوم الأحد لكنه لن يزور منغوليا وكوريا الجنوبية وفقًا لجدول زيارته الأصلي بعد إعلان إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا ودخوله المستشفى.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس " كان بومبيو يعتزم في البداية زيارة البلدان الثلاثة في الفترة بين الرابع والثامن من أكتوبر وسيتوجه الوزير إلى اليابان اليوم على أن يعود في السادس من أكتوبر.و أعلن ترامب عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة ونُقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.