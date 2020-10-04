خلف جابر والبشبيشى وحسنى يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر، السبت، أمسية لشعراء العامية المصرية: الشاعر حسام حسني والشاعر خلف جابر والشاعر محمد إيهاب وقام بتقديم الأمسية الشاعر محمود الكرشابي.بدأت الأمسية بالشاعر حسام حسني شاعر عامية ومدير إدارة فنية بأحد شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سكرتير نادي أدب أسوان، صدر له "لايق عليك البكا" ديوان عامية، وتحت الإصدار "آخر يد تدق الباب" ديوان عامية مصرية "والقلب إذا غوى" ديوان شعر عامية، ومما قرأ من شعره:انا فارد هنا طولي على النخلةوباتحنى بزهر اللوزيجوز البت تلمحني وأطايبهايجوز البحر توّبهاونور العشق جاي يشغي على الشباكتقول غني ( تملي معاك)اقول حني يابنت القلب والمواليا بنت السهد والمتاريسيا ضحكة شمس بردانه بتتدفى على صدريانا رافض جنوح الشط ب المركبوانا قابل فروض العشق والمِلهيا بهجة صخر أيامييا ليل حامي ومتوالس مع الوطاويطانا الغاوي جنون الوقت والتوقيتوانا الباقي من الحسبه على النوتهوانا الصفصافة والتوتهوانا السترة وانا المستوريا ام النور يا عيشانييا ام الذكر والحضرةتعالي نبدر الايامونطرح في الضلامقناديلثم تلاه الشاعر خلف جابر وهو شاعر وصحفي مصري صدر له ٣ دواوين شعر بالعامية المصرية: "عجلة خشب" عن دار العلوم للنشر والتوزيع 2015، والذي وصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم، و"أربعاء أيوب" عام 2017 عن دار دون، "من أعلى نخلة في الصعيد عيل بيطير غناويه للقاهرة" عن دار تشكيل ٢٠٢٠، وهو الديوان الفائز بجائزة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية ٢٠٢٠، كما نشر عددًا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة"، وكتب أغاني لعدد من فناني الأندرجراوند، ومما قرأ من شعره:كون زي رغيف العيشبيخش النارويموت عشان الخلق تعيشما تكونش فلوسمن كترها يصرف فيها الناسخليك أجرة عامل في الفاعلخليك في جيوب الناس بقشيشماتكونش الهيبة بتحبس ضحك عيال في البيتخليك نكتة‪..‬أو وردة تفرح بنت قصادك لو حبيتما تكونش العمر بطولهخليك 12 ساعة اجازة جيشماتكونش النهر الجاريخليك ندعة تبل في ريق الناس لو جفما تكونش الحمل بحالةخليك آخر حاجة تتم ميزان الناسلو خفوإن وما قدرتش تبقى‪..‬خليك إنسانأو موت بشويشثم تلاه الشاعر محمد إيهاب البشبيشي، يدرس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، صدر له ديوان بالعامية المصرية 2018 بعنوان "كبرنا بنكره التفاح"، نُشر له العديد من القصائد والمقالات في الكثير من الجرائد والمجلات مثل أخبار الأدب والدستور واليوم السابع والثقافة الجديدة..وله تحت الطبع كتاب رسائل بعنوان" رسائل إلى س"ومما قرأ من شعره من قصيدة "الخروج م الذاكرة"كان واضح من الاولإن البنت اللي بتلعب استغمايةفي شارعناهاتسيب كل المخابئوتستخبى في قلبيقلبي اللي عريانفتتلغي فروق الزمان والمكانكما في القصايدوامشي في مكان لونه على ذوقيوفي كل خطوة زمان مختلفوفي أول مسار منحرفأقع على جدور قلبي في شارعناهو كان لازم أروح بيتنارقبتي اللي مكسورةبدل قلبيعشان يحسو إني محتاجأقعد في اوضتي يومين؟!ولا كام لازم نكون في الشتاعشان يكون منطقيإني أموت م البردمحتاج لحدلما أقوله أحزن عليةيحزن بدون أسبابأنا النحيل:ماملكش تمن رصاصة لانتحارومن قلبي طالع بخاربركان في قلبيولا حبيبتي بتشرب شاي؟!كما تخلل الأمسية فقرة فنية من العزف على الربابة لفرقة الربابة وغناء بعض المربعات لابن عروس.