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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خلف جابر والبشبيشى وحسنى يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:29 ص
أمسية بيت الشعر بالأقصر
أمسية بيت الشعر بالأقصر
ايهاب مصطفى
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نظم بيت الشعر بالأقصر، السبت، أمسية لشعراء العامية المصرية: الشاعر حسام حسني والشاعر خلف جابر والشاعر محمد إيهاب وقام بتقديم الأمسية الشاعر محمود الكرشابي.

بدأت الأمسية بالشاعر حسام حسني شاعر عامية ومدير إدارة فنية بأحد شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سكرتير نادي أدب أسوان، صدر له "لايق عليك البكا" ديوان عامية، وتحت الإصدار "آخر يد تدق الباب" ديوان عامية مصرية "والقلب إذا غوى" ديوان شعر عامية، ومما قرأ من شعره:

انا فارد هنا طولي على النخلة
وباتحنى بزهر اللوز
يجوز البت تلمحني وأطايبها
يجوز البحر توّبها
ونور العشق جاي يشغي على الشباك
تقول غني ( تملي معاك)
اقول حني يابنت القلب والموال
يا بنت السهد والمتاريس
يا ضحكة شمس بردانه بتتدفى على صدري
انا رافض جنوح الشط ب المركب
وانا قابل فروض العشق والمِله
يا بهجة صخر أيامي
يا ليل حامي ومتوالس مع الوطاويط
انا الغاوي جنون الوقت والتوقيت
وانا الباقي من الحسبه على النوته
وانا الصفصافة والتوته
وانا السترة وانا المستور
يا ام النور يا عيشاني
يا ام الذكر والحضرة
تعالي نبدر الايام
ونطرح في الضلام
قناديل

ثم تلاه الشاعر خلف جابر وهو شاعر وصحفي مصري صدر له ٣ دواوين شعر بالعامية المصرية: "عجلة خشب" عن دار العلوم للنشر والتوزيع 2015، والذي وصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم، و"أربعاء أيوب" عام 2017 عن دار دون، "من أعلى نخلة في الصعيد عيل بيطير غناويه للقاهرة" عن دار تشكيل ٢٠٢٠، وهو الديوان الفائز بجائزة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية ٢٠٢٠، كما نشر عددًا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة"، وكتب أغاني لعدد من فناني الأندرجراوند، ومما قرأ من شعره:

كون زي رغيف العيش
بيخش النار
ويموت عشان الخلق تعيش
ما تكونش فلوس
من كترها يصرف فيها الناس
خليك أجرة عامل في الفاعل
خليك في جيوب الناس بقشيش
ماتكونش الهيبة بتحبس ضحك عيال في البيت
خليك نكتة‪..‬
أو وردة تفرح بنت قصادك لو حبيت
ما تكونش العمر بطوله
خليك 12 ساعة اجازة جيش
ماتكونش النهر الجاري
خليك ندعة تبل في ريق الناس لو جف
ما تكونش الحمل بحالة
خليك آخر حاجة تتم ميزان الناس
لو خف
وإن وما قدرتش تبقى‪..‬
خليك إنسان
أو موت بشويش

ثم تلاه الشاعر محمد إيهاب البشبيشي، يدرس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، صدر له ديوان بالعامية المصرية 2018 بعنوان "كبرنا بنكره التفاح"، نُشر له العديد من القصائد والمقالات في الكثير من الجرائد والمجلات مثل أخبار الأدب والدستور واليوم السابع والثقافة الجديدة..
وله تحت الطبع كتاب رسائل بعنوان" رسائل إلى س"
ومما قرأ من شعره من قصيدة "الخروج م الذاكرة"

كان واضح من الاول
إن البنت اللي بتلعب استغماية
في شارعنا
هاتسيب كل المخابئ
وتستخبى في قلبي
قلبي اللي عريان
فتتلغي فروق الزمان والمكان
كما في القصايد
وامشي في مكان لونه على ذوقي
وفي كل خطوة زمان مختلف
وفي أول مسار منحرف
أقع على جدور قلبي في شارعنا
هو كان لازم أروح بيتنا
رقبتي اللي مكسورة
بدل قلبي
عشان يحسو إني محتاج
أقعد في اوضتي يومين؟!
ولا كام لازم نكون في الشتا
عشان يكون منطقي
إني أموت م البرد
محتاج لحد
لما أقوله أحزن علية
يحزن بدون أسباب
أنا النحيل:
ماملكش تمن رصاصة لانتحار
ومن قلبي طالع بخار
بركان في قلبي
ولا حبيبتي بتشرب شاي؟!

كما تخلل الأمسية فقرة فنية من العزف على الربابة لفرقة الربابة وغناء بعض المربعات لابن عروس.

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