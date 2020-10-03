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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صاحب فيديو البكاء في «تحرش مدينة نصر» يتحدث لـ«الدستور» (فيديو)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:34 م
الشاب السوداني إيڤان
الشاب السوداني إيڤان
حسن الهتهوتي
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قدم الشاب السوداني إيڤان صاحب فيديو البكاء الشهير في واقعة التحرش بمواطنة زهراء مدينة نصر، الشكر لأجهزة الأمن المصرية على جهودها في سرعة ضبط الجُناة، مضيفًا أنه يعيش في مصر منذ 9 سنوات، وله أصدقاء مصريين تجمعهم المحبة والود.

أضاف إيڤان، لـ«الدستور» أن ضحية التحرش بالقاهرة ليست شقيقته، لكنه كتب ذلك على الفيديو في إشارة لها كونها «ابنة عشيرته»، مُعبرًا عن حزن عميق شعر به جراء ما شاهده في مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة، مضيفًا أنهم يتعرضون لمضايقات من البعض أحيانًا، غير أنه لا يعتبر أن ما يحدث تجاههم من البعض يُعبر عن نظرة المصريين لهم، مؤكدًا أن هناك من يُدافعون عنهم في حال حدوث أي تجاوز ضدهم.

وطالب الشاب السوداني من أبناء بلده ألا يتجاوز أحدهم في حق مصر، متمنيًا، أيضًا، ألا يرى ذلك من المصريين تجاه وطنه، وأن تظل الوحدة بين الشعبين.

◘ شاهد الفيديو كاملًا:

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