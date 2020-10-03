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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دمشق تحذر من التدخل التركي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:02 م
النزاع بين أرمينيا
النزاع بين أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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حذر مصدر رسمي في الخارجية السورية من التدخل التركي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، والذي يهدف إلى تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكيات النظام التركي في خلق التوترات وإثارة الفتن.

وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تهيب سوريا بالحكومة الأذربيجانية بالتنبه وعدم الوقوع في فخ المخطط التركي والاستجابة إلى المبادرات الأرمينية بالتهدئة والحوار وحل الخلافات بينهما سلميا".

وتابع المصدر قائلا: "سوريا تحذر من التدخل التركي السافر في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان والذي يهدف إلى تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكيات النظام التركي في خلق التوترات وإذكاء نار الفتن في أكثر من مكان في العالم".

وأعرب المصدر عن أسف الحكومة السورية للنزاع الدائر في قره باغ مناشدة الجانبين لوضع حد للصراع وتسوية الخلاف بالحوار: "الجمهورية العربية السورية تعرب عن الأسف الشديد للمواجهات الحاصلة بين أرمينيا وأذربيجان والتي راح ضحيتها عدد كبير من الجانبين، وتناشد البلدين الجارين أرمينيا وأذربيجان لوضع حد للتصعيد الحالي وإيجاد تسوية للخلاف بينهما بالطرق السلمية".

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