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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:46 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، بزيارة مفاجئة إلى مركز سعد الطبى بالشعراء، والتى تعد العيادة الخارجية لمستشفى دمياط العام، وذلك للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المركز.

وقد تفقدت المحافظ الصيدلية والعيادات الخارجية بالمركز، للتحقق من الانضباط الإداري للأطباء وطاقم التمريض، حيث أعربت عن استيائها الشديد من تدنى مستوى النظافة وعدم تواجد الأطباء، إذ قامت فورًا بمخاطبة الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الانضباط بالمركز ومحاسبة المقصرين، مؤكدة على العمل وفقًا لخطة محددة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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