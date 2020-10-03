حقيقة إلزام المواطنين بسداد متأخرات الكهرباء للحصول على إفادة للتصالح

كشف المهندس محمد السيد، رئيس مجلس ادارة شركة القناة للكهرباء، حقيقة ورود عدد من شكاوى المواطنين بشأن إجبارهم بتسديد المتأخرات شرط الحصول على إفادة تركيب العداد في الوحدات المخالفة وضمن إجراءات التصالح.وأكد رئيس شركة القناة للكهرباء، أنه في حالة جدولة المتأخرات وتسديد العميل لها بنظام التقسيط، يحصل على الإفادة فورا وبدون أي صعوبات، ولكن في حالة عدم جدولتها يطالب بتسديد إجمالي المتأخرات شرط الحصول على الإفادة.مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شكوى لعميل عليه التوجه مباشرة لمكتبه، واعدا بسرعة حلها، تسهيلا على المواطنين وإزالة أي عقبات تواجههم في سبيل التصالح على الوحدات المخالفة.وتقدم عدد من المواطنين بشكوى لإصرار كهرباء القناة، على تحصيل المتأخرات دفعة واحدة، شرط الحصول على إفادة تركيب عداد الكهرباء، لاستكمال إجراءات التصالح علي مخالفات البناء.أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء ستمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، لافتا إلى أنه سيتم حساب الاستهلاك الفعلى للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذى سيتم تركيبه.ويتوقع، فور إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد سيتم فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة مرة أخرى، حيث تشترط شركات توزيع الكهرباء الحصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحى التابع له بعد سداد قيمة التصالح التى يحددها الحى.