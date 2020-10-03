أذربيجان تؤكد مشاركة مسلحين من الشرق الأوسط في القتال إلى جانب أرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن لديه معلومات استخباراتية تؤكد مشاركة مسلحين من الشرق الأوسط في المعارك بمنطقة قره باغ، إلى جانب القوات الأرمنية.وأفاد المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني بأن علييف أكد، في تصريح صحفي، أن يريفان استجلبت أناسا من الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنهم ليسوا فقط من أصول أرمنية، للمشاركة في المعارك الدائرة في منطقة قره باغ، إلى جانب القوات الأرمنية.وقال علييف، حسب المكتب الصحفي، إن هذا الأمر يحتاج إلى التعامل معه على المستوى الدولي، مؤكدا أن لدى باكو معلومات استخباراتية تثبت ذلك، بما في ذلك مقاطع الفيديو على الإنترنت.ويتبادل طرفا النزاع في قره باغ منذ اندلاع المعارك، يوم 27 سبتمبر المنقضي، الاتهامات بإشراك مرتزقة من الشرق الأوسط في المعارك هناك.