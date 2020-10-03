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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل حفل زفاف الفنان أمير شاهين (صور)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:43 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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احتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، بحفل زفافه على عروسته منة جاب الله، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بالقاهرة، وسط حضور لافت لعدد كبير من الفنانين.

وقام العروسين بالرقص في البداية على أغنيات رومانسية فيما التف الحضور حولهما للرقص معهما.

واستقبل الفندق نفسه حفل الزفاف بالصواريخ والشماريخ، بينما استقبلت للفنانة ألهام شاهين شقيقة العريس الضيوف من على الأبواب.

وكان قد أعلن أمير شاهين منذ أسابيع قليلة عن خطوبته لفتاة من خارج الوسط الفني تدعى منة جاب الله، بينما تحدث الجميع عن الخطوبة وخاصة أن هناك علاقة حب شديدة كانت تجمع بين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس والفنان أمير شاهين.

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