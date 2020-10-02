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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

14 حزبًا سياسيًا يتنافسون على 14 مقعدًا فرديًا في سوهاج

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:55 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أشرف لاشين
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يتنافس 14 حزبا سياسيا بإجمالي 194 مرشحا، بالإضافة إلى 138 مستقلا في انتخابات مجلس النواب 2020، على المقاعد الفردية لمحافظة سوهاج والتى قسمت إلى 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ19 مرشحًا، وحزبي المؤتمر، وحماة الوطن بـ13 مرشحا، والمؤتمر بـ6 مرشحين، والوفد بـ4 مرشحين، فيما دفع كل من حزبي الشعب الجمهورى، والحرية بـ3 مرشحين.

كما دفعت أحزاب: مصر المستقبل، والجيل، والمصري الديمقراطى، والإصلاح والنهضة، ومصر الحديثة، والمحافظين، والمصريين، والتجمع بمرشح واحد.

ومن المقرر أن تجري انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020 في الخارج أيام ٢١ و٢٢و٢٣ أكتوبر٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين ٢١و٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

فيما تجري جولة الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠.

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