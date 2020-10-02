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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الأسقفية» تستكمل «معًا من أجل تنمية مصر» في الإسكندرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:28 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم، فعاليات مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" فى مجتمع العجمى بالإسكندرية، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة الفرح لرعاية ذوى القدرات الخاصة.

تضمن اليوم محاضرة ألقاها محمود الفولى استشارى الإدارة والتسويق بعنوان "التفاوض والحوار بطريقة خلاقة" حيث استهدفت المحاضرة كيفية التفاهم والتعاون بطرق جديدة فى المجتمع بعيدا عن الخلفيات المجتمعية المختلفة، إذ تحدث أيضا عن طرق التفاوض الفعالة بداية من تغيير مسميات المواقف وكيفية الوصول لنتيجة التفاوض وطرق التعبير ولغة الجسد والتحدث بصيغة (نحن) والبعد عن الصيغة الفردية.

اشترك فى اللقاء مجموعة من الشباب المسلم والمسيحى ذوى الإعاقة والأصحاء، ويهدف من هذا الدمج إلى العمل كفريق واحد وتحفيز الشباب على التعاون المشترك بينهم فى المجتمع ولخروج الطاقات الإبداعية لديهم وذلك انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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