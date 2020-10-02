أرمينيا: تركيا تتورط بشكل مباشر في «العدوان الأذري»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، آنا نجداليان، اليوم الجمعة، إنَّ الدعم التركي لأذربيجان مستمر منذ التسعينيات، عندما فرضت حصارًا بريًا على جمهورية أرمينيا، لكننا نشهد الآن تورط تركيا بشكل مباشر في العدوان الأذري.وأضافت نجداليان، اليوم الجمعة، أن الخبراء العسكريين الأتراك يقاتلون جنبًا إلى جنب مع الأذريين، الذين يستخدمون الأسلحة التركية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والطائرات الحربية، وتقوم تركيا بتجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب المجندين من أجزاء من سوريا التي يسيطرون عليها ومن ليبيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أن يريفان يمكنها إثبات مشاركة تركيا في قيادة الهجوم على منطقة قره باغ.وأشار باشينيان إلى أن روسيا وفرنسا وإيران اعترفت بالفعل بتورط الجيش التركي في هجوم واسع النطاق على ناجورنو قره باغ في 27 سبتمبر الماضي.وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر، وقرر الرئيس الأذري، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.