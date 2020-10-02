الاتحاد الأوروبى يرفع العقوبات عن عقيلة صالح

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع، اليوم الجمعة، القيود الأوروبية التي كانت مفروضة قبل سنوات على ودائع عقيلة صالح ونوري أبوسهمين، ورئيس المؤتمر الوطني السابق.وكان ثلاثة دبلوماسيين قد أفادوا بداية شهر سبتمبر الماضى، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب البرلمان دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.يذكر أن الاتحاد أدرج صالح على القائمة السوداء منذ 2016، متهمًا إياه بعرقلة جهود السلام، لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي، وفقًا لقناة العربية.وأضاف المصدر أن قائمة العقوبات تخضع لمراجعة دورية كل ستة أشهر، وتتزامن بالنسبة للشخصيات الليبية في مطلع أكتوبر المقبل.وأكد المصدر أن الدافع السياسي توفر الآن لرفع تلك القيود بعد أن أصبح صالح محورًا أساسيًا في مساعي البحث عن حل سلمي.يذكر أن الاتحاد الأوروبي جدد عقوباته التي فرضها منذ أبريل 2016 على عدة شخصيات ليبية، وقد شملت تلك العقوبات تجميد أموال المعنيين ومنعهم من السفر إلى أراضي الدول الأوروبية.