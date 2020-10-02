ضبط شابين لسرقة معدات كهربائية بمليون جنيه في الدقهلية

ضبطت أجهزة الأمن شخصين لاستيلائهما على كميات من الكابلات والأعمدة الكهربائية تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه بالدقهلية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم السرقة والاستيلاء على المال العام.وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام شخصين "فني كهربائي بهندسة قرى ميت غمر، وكهربائي حر"، مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بسرقة كمية من المهمات والكابلات الخاصة بإحدى شركات توزيع الكهرباء والخاصة بعمليات الإحلال والتجديد، وتخزينها داخل مخزن خاص بالثاني بدائرة مركز شرطة ميت غمر بقصد سرقتها والتربح من خلال بيعها.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما، وعُثر بمسكن أحدهما على كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأعمدة، وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بالاستيلاء وسرقة المضبوطات، وإخفائها طرف الثاني بقصد التربح منها وبيعها للمواطنين وتجار الخردة.