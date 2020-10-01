«أفراح القبة» يعود من جديد على المسرح العائم.. اليوم

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أفراح القبة" يعود من اليوم في موسم جديد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع طوال شهر أكتوبر الجاري، على المسرح العائم بالمنيل في تمام السابعة مساء.العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، وبطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رءوف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.