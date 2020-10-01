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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علي عبدالعال يفتتح دور الانعقاد السادس والأخير لمجلس النواب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:31 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للبرلمان لدور الانعقاد العادي السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

يذكر أن مجلس النواب الحالي عقد أولى جلساته بدور الانعقاد الأول في 10 يناير 2016 ووفقًا للدستور يستمر المجلس فصلًا تشريعيًا كاملًا عبارة عن 5 سنوات ميلادية، ومن ثم فإنه وفقًا للدستور من المفترض أن يستمر عمل المجلس الحالي حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من 9 يناير 2021.

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