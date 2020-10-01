يبحث أصحاب المهن والمؤسسات على محركات البحث لمعرفة كيفية الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية 2020 والتعرف على البيانات الاساسية للمنشأة المراد التأمين فيها، عقب إطلاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المرحلة الثانية للموقع الالكتروني للهيئة لتقديم الخدمات الالكترونية للعملاء.

كيفية الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية 2020

أصحاب المعاشات وذويهم يستطيعون الاستعلام عن بيانات ملف المعاش ومتابعة كافة بياناته، وأصحاب المهن والمنشآت يستطيعون أيضا معرفة كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن طريق موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط "من هنا"، واتباع الخطوات التي يوجهك إليها الموقع.

خطوات استعلام المؤمن عليه عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

1- تسجيل الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

2- إدخال الرقم التأميني والكود السري وفي حالة الدخول لأول مرة "يجب إنشاء حساب عبر الموقع به كود سري"

3- يقدم الموقع عرض وافي لمدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه.

خطوات إنشاء حساب عبر موقع التأمينات الاجتماعية

يمكن لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم إنشاء حساب عبر موقع التأمينات الاجتماعية لمتابعة كافة بيانات الملف المعاشي للمؤمن عليه والمستفيدين منه والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف الفعلي وذلك عن طريق الدخول عبر الموقع واختيار إنشاء حساب جديد ثم إدخال كافة البيانات والضغط على حفظ وإدخال رقم سري وسيظهر لك بيان توضحي ويطلب منك تكرار كتابة الرقم السري يمكنك استخدامه في كل مرة تستعلم فيها عن خدمات بالموقع.

الاستعلام عن الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي

- تسجيل الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

- الضغط على أيقونة بدء طلب الخدمة

- إدخال البيانات الشخصية "الرقم القومي واسم الأم"

- الضغط على كلمة حفظ

- ظهور الرقم التأميني والبيانات الخاصة به.

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إجراءات تعديل اشتراك التأمين الاجتماعي

كثيرا من يرغب المؤمن عليه في معرفة كيفية الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية، ولكن الكثيرين لا يعلمون الشروط المطلوبة لتعديل قيمة الاشتراك في التأمين الاجتماعي سواء بالزيادة أو النقص شروط التعديل هى:-

1- أن يكون قد مضى على المشترك عام .

2- أن يكون المشترك تجاوز 53 عاما.

3- يجوز للمؤمن عليه تعديل قيمة الاشتراك في أى وقت

4 - يقدم المؤمن عليه طلب تعديل فئة اشتراك صاحب عمل على نوذج "57"

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