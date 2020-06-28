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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:53 م
صرف العلاوات
صرف العلاوات
ولاء جمال
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ننشر كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية حيث تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء المقبل، صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات المجمدة من يوم 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

  صرف العلاوات الخمس 2020


وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المستفيدين من صرف العلاوات الخمس 2020، 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، وأن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويًّا.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات


وترصد "الدستور" في التقرير إجراءات الاستعلام عن العلاوات الخمس:

موقع إلكتروني للاستعلام عن المستحقين من صرف العلاوات الخمس 2020

وأكدت القباج أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحقا وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.

وأهابت القباج بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشارت القباج إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلبا أو يدفع مبلغا ماليا أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات


الاستعلام بالرقم القومي

1- الدخول إلى رابط الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أعلنت عنه الوزارة على موقعها الرسمي .

https:nosi.gov.eg

2- كتابة الرقم التأميني للمستفيد.

3- إدخال الرقم القومي بطريقة صحيحة.


4- وأخيرًا يمكنك الضغط على " استعلام ".

ومن خلال الرابط التي أعلنت عنه وزارة التضامن على موقعها الرسمي يمكن للمواطن صاحب المعاش أن يعرف أحقيته في العلاوات الخمس، ونسبة الزيادة المقررة له التي كشفت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، وموعد الصرف ومكان الصرف، مع العلم لا يمكن أن يكون سوى إلكترونيًا عبر الروابط الذي تم إعلانه على الموقع الرسمي للوزارة، وصدرت وزارة التضامن بمنع أي فرد من الاستعلام من بريد التأمين أو مكتب الصرف.

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وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الرابط لأصحاب المعاشات حرصًا على التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد وللحد من العدوى، وتوفير الوقت والمجهود على المواطنين أصحاب المعاشات.

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