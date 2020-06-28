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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القباج: ندرس موقف القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:40 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
هدير شعراوي
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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تأجيل صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تتخطى شهرا، لافتةً إلى أنه بما أن القيادة السياسية انحازت لأصحاب المعاشات، فهناك 2.4 مليون شخص سيصرفون معاشاتهم، و131 ألفًا بالقطاع الخاص سيتم تقنين أوضاعهم.

وأوضحت القباج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسات الصحفية ليست قطاعا خاصا أو جهة حكومية، وإنما لها طبيعة خاصة لأن لها تمويلًا جزئيًا من الدولة، موضحة أنه تم تكليف قيادات صندوق العاملين في القطاعين العام والخاص بدراسة موقف العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.

وتابعت القباج: "مفيش بينا خلاف، والدراسة ماشية والتواصل بينا ماشي وبين القطاعين الخاص والمؤسسات الصحفية، دراسة الموقف قانونيًا وحسابيًا واقفة"، مضيفة: "مصر كلها فرحت بالعلاوات الخمس ومجتش على القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية".

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