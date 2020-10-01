اليوم.. نظر 25 تظلمًا على استبعاد المرشحين من الانتخابات

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، 25 دعوى تظلم من مرشحين في مجلس النواب على استبعادهم من الانتخابات؛ لمخالفاتهم لشروط الترشح التي ينص عليها القانون.وكانت المحكمة أحالت المحكمة دعوى واحدة للطب الشرعي، وأخرى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبي على المدعى في دعوى ثالثة.وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.