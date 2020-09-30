كندا واليابان يبحثان مواجهة وباء كورونا

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الأربعاء، ونظيره الياباني يوشيهيدي سوجا جهود البلدين لمعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، وأهمية التعاون العالمي لمكافحته، وتطوير لقاح، وذلك وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية.جاء ذلك خلال تهنئته لنظيره الياباني في اتصال هاتفي على توليه منصبه الجديد، متمنيا له هنأ التوفيق في منصبه الجديد.وأكد الطرفان مجددا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، على العمل سويا بشكل ثنائي -في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين- لدعم القيم المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة، والدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد.وناقشا الجهود الجارية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى الجهود متعددة الجنسيات للمساعدة في مراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية والتي تساهم فيها كندا من خلال عملية نيون.