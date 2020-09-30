ضبط شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية عبر «فيسبوك» بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى ضبط عناصر شبكة تخصصوا فى الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعى البشرية، بمحافظة الإسماعيلية.وتبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بضبط الأهالي 4 أشخاص أثناء محاولتهم خطف طفلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين ضبط الأهالى لـ4 مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.وأكدوا تعرفهم على شخصين وقاما بتجميعها عن طريق موقع "فيسبوك" كمتبرعين بالكلى بمقابل مادى وتسكينهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبى والتحاليل الخاصة بهم، لكن انتشرت شائعة بين الأهالى بتواجدهم بقصد اختطاف الأطفال والاتجار بأعضائهم، مما دعا الأهالي لضبطهم والتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم.وتم ضبط أحد المتهمين بتجميع المتبرعين، واعترف بتورطه وآخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية، وأن باقى أعضاء الشبكة "عامل، وابنه، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة.وأشار إلى أن الاتفاق يتم عبر "فيسبوك" نظير 25 ألف جنيه، واستقطاب مرضى الفشل الكلوى مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه، فضلًا عن تحرير إيصالات أمانة للمتبرعين لإجبارهم على عدم التراجع عن إتمام العملية الجراحية اللازمة.وتولى اثنان من عناصر الشبكة السير فى الإجراءات القانونية والطبية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة، واقتصار دوره على التنقل برفقة المتبرعين والسير فى كل الإجراءات، وتسكينهم لحين إتمام عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وبمناقشة الضحايا المتبرعين أيدوا ذلك.