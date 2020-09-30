«سجون بلا غارمين».. مبادرة رئاسية أنقذت 21 ألف أسرة من التشرد



«سجون بلا غارمات وغارمين» أهم الانجازات التي تحققت فى عهد الرئيس السيسي، وردا على المشككين، فوزارة الداخلية تتخذ كافة الإجراءات لإعادة هؤلاء النزلاء لمنازلهم بعد أن دفعتهم ظروف الحياة للاقتراض من أجل تربية أبنائهم وتجهيز بناتهم مما تسبب فى دخولهم السجن لعجزهم عن السداد.



غارمات

- صاحب الفكرة

في بداية عام 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أعظم مبادرة إنسانية وإجتماعية «مصر بلا غارمات»، بدأ تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات منذ فبراير من العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية.



في يونيو الماضي، أطلق الرئيس السيسي، مبادرة أخرى تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» معلنًا انتهاء عصر الغارمات، بسداد ديون 960 غارم وغارمة، من صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، ليفرج عنهم أول أيام عيد الفطر المبارك.



في 23 يوليو ٢٠١٨، ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، أفرج قطاع السجون عن 683 غارما وغارمة، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق «تحيا مصر» ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.



- 21 ألف سجين وسجينة

وسط هتافات مدوية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي داخل سرادقات أقامتها وزارة الداخلية للإعلان عن الغارمات والغارمين المفرج عنهم، أفرجت الوزارة عن آلاف الغارمين والغارمات ليصل إجمالى المفرج عنهم نحو 21 ألف سجين وسجينة خلال 5 سنوات من سبتمبر 2014 حتى اليوم،.



كانت آخر الدفعات تشمل اطلاق سراح 70 نزيلة من الغارمات فى مارس الماضى بمناسبة عيد الأم ضمن مبادرة الرئيس ورعايته للمرأة المصرية. في بداية عام 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أعظم مبادرة إنسانية وإجتماعية «مصر بلا غارمات»، بدأ تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات منذ فبراير من العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية.في يونيو الماضي، أطلق الرئيس السيسي، مبادرة أخرى تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» معلنًا انتهاء عصر الغارمات، بسداد ديون 960 غارم وغارمة، من صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، ليفرج عنهم أول أيام عيد الفطر المبارك.في 23 يوليو ٢٠١٨، ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، أفرج قطاع السجون عن 683 غارما وغارمة، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق «تحيا مصر» ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.وسط هتافات مدوية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي داخل سرادقات أقامتها وزارة الداخلية للإعلان عن الغارمات والغارمين المفرج عنهم، أفرجت الوزارة عن آلاف الغارمين والغارمات ليصل إجمالى المفرج عنهم نحو 21 ألف سجين وسجينة خلال 5 سنوات من سبتمبر 2014 حتى اليوم،.كانت آخر الدفعات تشمل اطلاق سراح 70 نزيلة من الغارمات فى مارس الماضى بمناسبة عيد الأم ضمن مبادرة الرئيس ورعايته للمرأة المصرية.

غارمات