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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 9250 كمامة «مغشوشة» فى مصنع غير مرخص بالإسكندرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:44 م
كمامة مغشوشة
كمامة مغشوشة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات بالإسكندرية.

وتم ضبط 9250 كمامة طبية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية معدة للبيع، 30 بكرة من القماش أزرق اللون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وتم ضبط المدير المسئول عن المصنع؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، ومزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وطرحها للبيع بالأسواق غشًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين.

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