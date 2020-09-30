ضبط 47 سلاحًا ناريًا و103 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 47 قطعة سلاح نارى، و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 49270 حكم قضائى متنوع.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.