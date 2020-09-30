رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأمريكي: الولايات المتحدة حريصة علي إيجاد حل للأزمة السورية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
جيمس جيفري
جيمس جيفري
أ ش أ
طباعة
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إيجاد حل للأزمة السورية.

وقال جيفري، في حلقة نقاشية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء، إنه لا يمكن التعامل مع المخاطر الجيوسياسية للحرب من دون حل الأزمة الإنسانية أيضا".

وأشار إلى أن "سياستنا تجاه سوريا هي أن نضع حدا لهذا الصراع سواء من الناحية الإنسانية أو الجيوسياسية"، مضيفا "هذه أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21 إذا نظرنا للأرقام".

وأكد جيفري "لن نستطيع التعامل مع المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن هذه الحرب من دون التعامل مع الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري".

وأشار إلي أن حجم المساعدات الأمريكية للشعب السوري بلغ 12 مليار دولار، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم وتشجيع الدول المانحة الأخري علي زيادة مساعداتها.

وقال المبعوث الأمريكي لدي سوريا جيمس جيفري: نحن حريصون علي التقدم في المسار السياسي وفق القرار الدولي رقم 2254، ولذلك لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري قبل أن يتخذ خطوات لتنفيذ هذا القرار".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البترول» تكشف سبب حريق خط أنابيب «السخنة- التبين»

اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالى

ارتفاع ضحايا حادث «دائري المعادي» لـ10 قتلى.. والتحفظ على «سائق النقل»

«رأس الأفعى».. فضائح سيدة الفساد الأولى «موزة» والدة أمير قطر

الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يطلقان برنامج «وعى» لتغيير السلوكيات السلبية

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

فيتامين يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

يسرى حسان وفايد عبد العزيز فى آفاق اشتراكية.. اليوم

حسن حماد: ازدادت وتيرة التعصب بعد نهاية عصر المعتزلة

حسن حماد: ماركيوز تبنى عددًا من الفلسفات المادية والمثالية

الليلة.. سعيد شحاتة ضيفًا فى «كل يوم شاعر»