المبعوث الأمريكي: الولايات المتحدة حريصة علي إيجاد حل للأزمة السورية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إيجاد حل للأزمة السورية.وقال جيفري، في حلقة نقاشية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء، إنه لا يمكن التعامل مع المخاطر الجيوسياسية للحرب من دون حل الأزمة الإنسانية أيضا".وأشار إلى أن "سياستنا تجاه سوريا هي أن نضع حدا لهذا الصراع سواء من الناحية الإنسانية أو الجيوسياسية"، مضيفا "هذه أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21 إذا نظرنا للأرقام".وأكد جيفري "لن نستطيع التعامل مع المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن هذه الحرب من دون التعامل مع الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري".وأشار إلي أن حجم المساعدات الأمريكية للشعب السوري بلغ 12 مليار دولار، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم وتشجيع الدول المانحة الأخري علي زيادة مساعداتها.وقال المبعوث الأمريكي لدي سوريا جيمس جيفري: نحن حريصون علي التقدم في المسار السياسي وفق القرار الدولي رقم 2254، ولذلك لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري قبل أن يتخذ خطوات لتنفيذ هذا القرار".