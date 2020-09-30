تفسير ابن سيرين لرؤية «الصراصير» في المنام

- الصراصير تمثل الأعداء في الحلم



- رؤية الصراصير في الحلم تدل على المشاكل



يقول ابن سيرين في كتابه عن تفسير الأحلام، إن الصراصير تشير أحيانًا إلى الحسد والعين، ولو تم قتل هذه الصراصير في الحلم فقد انتهى الحسد وانقطع فموتها يدل على انقضاء تأثير الحسد أما لو أمسكت بأحد الصراصير بيديك دون أن تسبب لك أي أذى فقد يحمل ذلك دلالة واضحة على أخلاق الأصدقاء السيئة التي ستسبب لك بعض المشاكل فيما بعد لكنها قد تصلح الأمور بعد ذلك وتعود الأمور إلى طبيعتها.ويقال إن الصراصير في الحلم تعبر عن الأعداء أو الجن أو الحساد أو شخص سفيه وغير محبوب من البشر، نظرًا لأن الصراصير كائنات غير محبوبة من الأساس، وقد يدل ظهورهم أيضًا على كلام سئ من شخص أخلاقه رديئة أو يعبرون عن الأشخاص المتطفلين.لو رأيت الصراصير في حلم وهي تخرج من بالوعة فقد يدل ذلك على تدبير شخص ما لمؤامرة ضدك وكثرتها يدل على كثرة المشاكل أو انتشار المرض، ولو كانت هذه الصراصير داخل المنزل فذلك يدل على أن تلك المشاكل سببها شخص من أهل هذا المنزل.عند مشاهدتك للصراصير في الحلم وعدم قدرتك على التخلص منها فقد يدل ذلك على الهلاك، ورؤية الصراصير وهي ميتة يدل على عودة المشاكل مرة أخرى، ولو هاجمت الصراصير شخص ما في الحلم فالمشاكل سوف تواجهه في الحقيقة أيضًا.