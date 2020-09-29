التعاون الأوروبي يطالب بوقف الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

عقد المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اجتماعا خاصا طارئا، اليوم، لمناقشة تطورات الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناجورنو كاراباخ، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، برئاسة ألبانيا، والتي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة الأوروبية.حضر الاجتماع ممثلو الدول الـ57 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.وأعرب السفير إيجلي حسني، رئيس المجلس الدائم، عن قلق المنظمة الأوروبية من استمرار الاشتباكات وتدهور الوضع على الأرض إضافة إلى العدد المتزايد من الضحايا، مجددا مطالبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوقف فوري للتصعيد، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء للجرحى.كما وجّه ممثلو الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك (فرنسا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية)، نداء لجميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية على الفور واستئناف المفاوضات لإيجاد حل دائم للصراع.