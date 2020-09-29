أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.. تاريخ من الدعم السخي لمصر

نعت مصر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي وافته المنية في وقت سابق اليوم.وكان الأمير الراحل من أشد الداعمين لمصر طوال حكمه وكان من أبرز من دعمها بعد ثورة 30 يونيو، فكانت من أوائل المساندين لمصر وعرضت الكويت مساعدات تقدر بـ6 مليارات دولار، سواء وديعة في البنك أو مساعدات نفطية.كما عزز أمير الكويت حجم استثمارات بلاده في مصر حيث تحتل المركز الرابع عالميا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، والثالث عربيا، من خلال استثمارات تجاوزت الـ15 مليار دولار، كما تحتل الكويت المركز الثالث عربيا في قائمة السياح العرب الوافدين إلى مصر، بواقع 170 ألف سائح سنويا.وسبق أن أكد الشيخ صباح الأحمد وقوف بلاده مع مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي مشيرا لدعم الكويت لحقوق مصر المائية.كما تميزت العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الراحل الشيخ الصباح بالقوة والأخوة كما أكدا مرار خلال لقاءاتهم المتكررة، فسبق أن زار الرئيس السيسي الكويت 3 مرات الأولى في يناير 2015، والثانية في مايو 2017، والثالثة في سبتمبر 2019، فيما زار الشيخ صباح الأحمد مصر 4 مرات، كانت زيارته الأولى في 2014 لحضور حفل تنصيب الرئيس السيسي.